Fincantieri, varata a Monfalcone la Enchanted Princess

(Teleborsa) -, la quinta unità della classe Royal, costruita per la società armatrice Princess Cruises, brand del Gruppo Carnival Corporation.Alla cerimonia erano presenti per l'armatore, fra gli altri, Roberto Olivari, direttore del cantiere di Monfalcone.La nave,, le elevatissime performance e l'alta qualità di soluzioni tecniche navali d'avanguardia e sarà la migliore prova che innovazione e cura del rapporto con il cliente sono leve imprescindibili per affermare la propria leadership sul mercato e, primo operatore al mondo del settore crocieristico., mentre altre 54 unità sono in costruzione o di prossima realizzazione negli stabilimenti del Gruppo.