Gima TT, ricavi a 39,5 milioni per il primo semestre dell'anno

GIMA TT

(Teleborsa) - Il., leader nel settore delle macchine automatiche per il packaging dei prodotti derivati del tabacco,GIMA TT ha(95,6 milioni di euro al 30 giugno 2018).Ilante oneri non ricorrenti relativi al progetto di fusione per incorporazione della Società nella controllante IMA S.p.A., mentre(36,2 milioni di euro al 30 giugno 2018).(35,8 milioni di euro al 30 giugno 2018) e l'utile prima delle imposte a 8,8 milioni di euro (35,7 milioni di euro al 30 giugno 2018)., dichiara: "Il progetto di fusione per incorporazione di GIMA TT S.p.A. nella controllante IMA S.p.A., sarà oggetto di delibera delle Assemblee Straordinarie che avranno luogo domani 8 agosto e dovrebbe perfezionarsi al più tardi entro la fine del corrente anno.Ciò premesso, il primo semestre del 2019 evidenzia un andamento positivo dei margini e degli utili, anche se in contrazione rispetto al corrispondente periodo dell’esercizio precedente. Ad oggi il mercato di riferimento garantisce una minore visibilità rispetto al recente passato, legata al rallentamento della penetrazione dei prodotti di nuova generazione a basso contenuto di nicotina da parte dei nostri clienti: