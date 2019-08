Massimo Zanetti, ricavi in crescita nei primi sei mesi del 2019

Massimo Zanetti Beverage Group

(Teleborsa) - Approvato da parte del Consiglio di Amministrazione dii risultati del primo semestre 2019.La società ha registrato uncon un decremento di 3,7 milioni di euro rispetto o al primo semestre 2018. Ancheevidenzia un calo di 2,4 milioni rispetto allo stesso periodo di confronto. Positivi i, evidenziando un miglioramento di 5 milioni rispetto al corrispondente periodo del 2018.In crescita infine anche ilrispetto ai 32,1 milioni precedenti.in leggero calo a cambi costanti, dovuto principalmente all'andamento del prezzo della materia prima, con il canale Food Service in solida crescita, trainato da Asia Pacifico e dalle Americhe. Sono inoltre soddisfatto di constatare che gli sforzi fatti per sviluppare nuovi prodotti, per incontrare i nuovi trend di mercato, stiano portando i risultati attesi: in particolare mi riferisco allo sviluppo dei prodotti sostenibili, come le capsule bio-compostabili, e alla rinnovata gamma di prodotti Segafredo recentemente introdotta nel mercato italiano. Tale progressivo miglioramento del mix di prodotti ci ha consentito di riportare un margine lordo in crescita del 2,7% rispetto al primo semestre 2018 e ci rende fiduciosi in una seconda parte dell'anno in accelerazione, anche grazie alle iniziative in marketing e comunicazione previste, in particolare in Italia. Sulla base dell'attuale semestre e in considerazione delle prospettive e delle strategie di sviluppo intraprese, confermiamo le aspettative di crescita della redditività per l’esercizio in corso",Presidente e AD del gruppo.