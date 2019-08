Punta al rialzo la performance dei mercati europei

FTSE MIB

(Teleborsa) -, con ilin linea con la stessa performance positiva del Vecchio Continente. Il paniere italiano viene sostenuto dai titoli bancari, condopo la semestrale annunciata la vigilia a mercato chiuso. La cautela tuttavia è d'obbligo: sullo sfondo resta l'escalation delle tensioni tra USA e Cina.Sul mercato Forex, poco mosso l', che scambia sui valori della vigilia a 1,119. L'continua gli scambi a 1.487,4 dollari l'oncia, con un aumento dello 0,88%.(Light Sweet Crude Oil), che si attesta a 53,7 dollari per barile.Sulla parità lo, che rimane a quota +204 punti base, con il rendimento del BTP decennale che si posiziona all'1,47%.tonicache evidenzia un bel vantaggio dell'1,20%. Guadagno moderato per, che avanza dello 0,52%. In luce, con un ampio progresso dello 0,92%.suldello 0,42%.Apprezzabile rialzo a Milano per i comparti(+1,76%),(+1,68%) e(+1,65%).In fondo alla classifica, sensibili ribassi si manifestano nel comparto, che riporta una flessione di -0,80%.Tra lea grande capitalizzazione, acquisti a piene mani su, che vanta un incremento del 4,93%.Effervescente, con un progresso del 3,02%. I più forti ribassi, invece, si verificano su, che continua la seduta con -3,43%.Tra gli altri titoli in positivo,, che vanta un incisivo incremento del 2,58%.In primo piano, che mostra un forte aumento del 2,00%.del FTSE MidCap,(+2,94%),(+2,27%),(+2,15%) e(+2,11%). Giù, invece,, che prosegue le contrattazioni a -2,84%. Calo deciso per, che segna un -1,74%.