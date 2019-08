Unicredit, utile semestre sale a 3,2 miliardi. Mustier: "Risultati solidi nonostante contesto"

Unicredit

(Teleborsa) -chiude il primo semestre dell'anno conrispetto allo stesso periodo del 2018 con la cessione degli immobili in Germania del primo trimestre e della quota del 17% di Fineco nel secondo trimestre. Isono pari a 9,3 miliardi (-3,8%)."Nel primo semestre 2019,. UniCredit continua a finanziare con successo l'economia reale dei Paesi in cui opera" - ha commentatodell'istituto di credito di Piazza Gae Aulenti. ", tra cui undi Gruppo superiore al 9 per cento e unrettificato di 4,7 miliardi di euro, al quale si applicherà il pagamento in contanti dei dividendi del 30 per cento.e abbiamo già raggiunto l’obiettivo di riduzione degli FTE e il 98 per cento delle chiusure di filiali. In un contesto come quello attuale, con tassi di interesse più bassi per un periodo più lungo di quello previsto,da 19 miliardi di euro a 18,7 miliardi di euro. Le esposizioni creditizie deteriorate lorde della Non Core sono state drasticamente ridotte e alla fine del 2019 si assesteranno vicine ai 10 miliardi di euro, ben al di sotto del nostro obiettivo iniziale Transform 2019".: i costi a 10,1 miliardi, l'obiettivo di costo del rischio a 55 punti base, le esposizioni creditizie deteriorate lorde della non core per il 2019 molto al di sotto di 14,9 miliardi e vicine a 10 miliardi. L'utile netto rettificato è visto a 4,7 miliardi. Il CET1 MDA buffer è confermato al termine dell'anno nella parte superiore del range tra 200-250 punti base.