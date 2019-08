Datalogic in caduta libera dopo i conti

Datalogic

(Teleborsa) - Giornata da dimenticare a Piazza Affari per il titolo, che accusa una minusvalenza dell'8,44% all'indomani della diffusione della semestrale."Il contesto macroeconomico incerto ed il rallentamento dei principali settori in cui operiamo in Europa e in Cina, anche alla luce delle recenti vicende relative ai dazi nordamericani, hanno impattato sulla top line del Gruppo" che ha chiuso i primi sei mesi del 2019 con un utile in flessione dello 0,8% a 304,5 milioni di euro, ha spiegato, Amministratore Delegato del Gruppo che opera a livello mondiale nei settori dell’acquisizione automatica dei dati e di automazione dei processi."Alla luce del perdurare dell'incertezza del contesto macroeconomico prevediamo di chiudere l’anno in linea con l’andamento del primo semestre", ha concluso l'AD.