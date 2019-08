La Lega chiede il voto: "La parola torni agli italiani"

(Teleborsa) - Fonti vicine alla Lega confermano ciò che il Vicepremier Matteo Salvini ha dichiarato al comizio tenutosi ieri a Sabaudia.. Ribadita anche la contrarietà a qualsiasi forma di Governo tecnico.Arrivano dunque le, anche dopo la cancellazione degli impegni per la giornata di oggi dei due Vicepremier Di Maio e Salvini.. Secondo quanto si apprende, è stato fatto il punto della situazione. Non si è quindi parlato di apertura di crisi e tanto meno di dimissioni del premier.. Ogni giorno che passa è un giorno perso, per noi l'unica alternativa a questo governo è ridare la parola agli italiani con nuove elezioni". Lo dichiara la Lega in una nota.I mercati risentono delle tensioni.