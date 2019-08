Huawei, svelato nuovo sistema operativo HarmonyOS

(Teleborsa) - Arriva la preannunciata, che impedisce di acquisire parti o componentida società USA,senza l'approvazione preventiva del Dipartimento del Commercio degli Stati Uniti.La società cinese hafatto interamente in casa, l', che ha l'obiettivo di essere l'alternativa ade rivale diDurante la prima conferenza in assoluto del colosso cinese, sono stati affrontati molti punti, fra i quali il rischio di utilizzo di: il 19 agosto scadrà la proroga, e l'azienda di Shenzhen ha creato appositamente il, che sarà capace diUna forte presa di posizione da parte di, che ha dimostrato una propria indipendenza dal punto di vista dei sistemi operativi, nonostante ora servaper far funzionare i propri smartphone: bennella prima metà del 2019 per un fatturato totale didi dollari.