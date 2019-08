Piazza Affari resta in rosso aspettando evoluzione crisi politica

Euro / Dollaro USA

(Teleborsa) -., che scontano, Milano in particolare sta a guardare come evolverà la crisi di governo , anche se appare più probabile l'ipotesi di un nuovo governo tecnico-istituzionale. A deprimere il sentiment anche il dato negativo dello ZEW tedesco , che segnala un peggioramento delle prospettive economiche.Nessuna variazione significativa per l', che scambia sui valori della vigilia a 1,122. Scende lo, attestandosi a +228 punti base, con un calo di 7 punti base, mentre il BTP decennale riporta un rendimento dell'1,67%.seduta negativa per, che mostra una perdita dell'1,11%, sotto pressione, che accusa un calo dello 0,75%, e scivola, con un netto svantaggio dello 0,76%., che scambia con un calo dello 0,53% sulTra idi Milano vi sono le utilities, grazie alla loro natura difensiva: in evidenza(+1,25%),(+0,94%) e(+0,79%).Fra i migliori anche(+1,25%),La peggiore al momento è, che continua la seduta con -2,68%.Crolla, con una flessione del 2,40%.Vendite a piene mani su, che soffre un decremento del 2,36% di riflesso ad un downgrade di Morgan Stanley.Pessima performance per, che registra un ribasso del 2,09%.di Milano,(+4,65%), che ha annunciato nuove dismissioni di crediti in sofferenza