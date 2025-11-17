Piazza Affari in rosso come l'Europa. Bene Leonardo, male il lusso

(Teleborsa) - Le Borse europee si muovono in ribasso ad inizio settimana, Piazza Affari compresa
. Spiccano i titoli della difesa
, soprattutto a Parigi, dopo la firma dell'accordo sugli armamenti tra Francia e Ucraina, volto a rafforzare le capacità di aviazione da combattimento e di difesa aerea dell'Ucraina. Continua il focus sulla tecnologia
, in vista dell'evento principale per i mercati questa settimana: i risultati di Nvidia
, che saranno diffusi mercoledì dopo la chiusura di borsa e che si preannunciano come un test per la tenuta rialzista legata all'intelligenza artificiale.
Questa mattina sono state pubblicate
le previsioni economiche d'autunno della Commissione europea
, secondo cui "l'attività economica continuerà a espandersi a un ritmo moderato, nonostante il contesto esterno difficile". L'Eurozona dovrebbe crescere di +1,3% nel 2025, di +1,2% nel 2026 e di +1,4% nel 2027, mentre l'inflazione nell'area dell'euro dovrebbe attestarsi a +2,1% nel 2025, a +1,9% nel 2026 e a +2% nel 2027. Per l'Italia, si prevede un'espansione economica di +0,4% nel 2025, di +0,8% nel 2026 e di +0,8% nel 2027, a fronte di un incremento dei prezzi al consumo stimato rispettivamente a +1,7%, +1,3% e +2%.
Sul fronte macroeconomico, l'Istat ha confermato
i dati sull'inflazione italiana di ottobre
, mese in cui i prezzi al consumo hanno mostrato un sensibile rallentamento a livello tendenziale
(flessione congiunturale dello 0,3% a fronte di un incremento annuo pari all'1,2%).
In un contesto di accresciuta incertezza dovuta all'assenza di statistiche ufficiali per 43 giorni a causa dello shutdown governativo statunitense, i mercati attendono con impazienza la pubblicazione del rapporto mensile sull'occupazione di settembre
, prevista per giovedì prossimo dal Bureau of Labor Statistics. Lo scenario di un taglio dei tassi nella riunione del FOMC del 9-10 dicembre appare sempre più improbabile, date le persistenti pressioni inflazionistiche, in particolare legate all'aumento dei dazi sulle importazioni.
Prevale la cautela sull'euro / dollaro USA
, che continua la seduta con un leggero calo dello 0,29%. L'Oro
continua la seduta sui livelli della vigilia, riportando una variazione pari a -0,13%. Nessuna variazione significativa per il mercato petrolifero, con il petrolio
(Light Sweet Crude Oil) che si attesta sui valori della vigilia a 59,98 dollari per barile.
Lieve calo dello spread
, che scende a +81 punti base, mentre il rendimento del BTP a 10 anni
si attesta al 3,44%. Tra i mercati del Vecchio Continente
preda dei venditori Francoforte
, con un decremento dello 0,80%, poco mosso Londra
, che mostra un -0,09%, e discesa modesta per Parigi
, che cede un piccolo -0,44%.
Il listino milanese
continua la seduta poco sotto la parità, con il FTSE MIB
che lima lo 0,33%, portando avanti la scia ribassista di tre cali consecutivi, avviata giovedì scorso; sulla stessa linea, in lieve calo il FTSE Italia All-Share
, che continua la giornata sotto la parità a 46.430 punti. Sui livelli della vigilia il FTSE Italia Mid Cap
(+0,05%); sulla stessa linea, consolida i livelli della vigilia il FTSE Italia Star
(-0,14%). Tra le migliori Blue Chip
di Piazza Affari, buoni spunti su Leonardo
, che mostra un ampio vantaggio dell'1,66%. Piccoli passi in avanti per Hera
, che segna un incremento marginale dell'1,50%. Giornata moderatamente positiva per Buzzi
, che sale di un frazionale +1,08%. Seduta senza slancio per Terna
, che riflette un moderato aumento dello 0,98%.
Le più forti vendite, invece, si manifestano su Brunello Cucinelli
, che prosegue le contrattazioni a -2,70%. Si concentrano le vendite su Moncler
, che soffre un calo dell'1,93%. Vendite su Nexi
, che registra un ribasso dell'1,60%. Pensosa STMicroelectronics
, con un calo frazionale dell'1,50%. Tra i protagonisti
del FTSE MidCap, ERG
(+2,61%), Technoprobe
(+2,56%), Carel Industries
(+2,34%) e El.En
(+2,19%).
I più forti ribassi, invece, si verificano su MARR
, che continua la seduta con -4,13%. Seduta negativa per NewPrinces
, che mostra una perdita del 3,56%. Sotto pressione Avio
, che accusa un calo del 2,16%. Scivola GVS
, con un netto svantaggio del 2,08%.