USA, riflettori puntati su curva rendimenti T-Bond

(Teleborsa) - La guerra commerciale tra Stati Uniti e Cina , la Brexit , la situazione politico-economica in Argentina , spaventano a morte gli investitori in quest'estate 2019, facendoli spostare verso beni rifugio, come oro e bond, per paura di una recessione economica globale. Proprio per questo, ossia che il rendimento del titolo a due anni superi quello del decennale,Al momento il rendimento del decennale si attesta all'1,681% mentre quello del bond a due anni si porta all'1,665%.