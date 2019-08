FS Italiane: Trenitalia UK e Firstgroup si aggiudicano gara per West Coast inglese

FirstGroup

(Teleborsa) - Ilbritannico ha reso noto che, società controllata al 100% da Trenitalia, esi sono aggiudicati il(70% FirstGroup, 30% Trenitalia UK). Il franchise della durata 2019-2031, comprende i collegamenti InterCity fra; oltre allo sviluppo e l’introduzione a partire dal 2026 dei nuovi servizi sulla nuova linea ad alta velocità (High Speed 2) da(160 km).Questa partnership prevedepasseggeri. Entro il 2022 verranno offerti più diintroducendo, anche in sostituzione dei diesel ancora utilizzati con una riduzione delle emissioni di CO2 del 61%. Verranno installati, nelle stazioni e nei depositi, pannelli solari e sistemi di condizionamento ad alta efficienza energetica. La, collegherà circa, e sarà un volano per la crescita economica del Paese con viaggi più veloci tra Nord e Sud della Gran Bretagna.Trenitalia non è nuova in Gran Bretagna, in quanto presente conl’operatore ferroviario più puntuale in UK (95,6% a luglio 2019), che collega(71 km).nel 2018 ha registrato ricavi per oltre, trasportato 46 milioni di passeggeri con 80 treni che effettuano. c2c ha lanciato ad aprile PICO4UK la piattaforma di emissione elettronica dei biglietti, già in uso in Italia da sette anni.porterà il decennale know-how di tutto il Gruppo FS Italianementreapporterà la sua profonda conoscenza commerciale del mercato ferroviario del Regno Unito.