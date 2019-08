Milano zavorra gli altri Listini europei

Euro / Dollaro USA

oro

spread

Francoforte

Londra

Parigi

FTSE MIB

FTSE Italia All-Share

FTSE Italia Mid Cap

media

sanitario

chimico

bancario

materie prime

tecnologia

Amplifon

Unicredit

Banco BPM

Fineco

UBI Banca

Mediaset

Banca MPS

Tod's

Carel Industries

Banca Popolare di Sondrio

Biesse

Banca Ifis

Fincantieri

(Teleborsa) -, che fa molto peggio degli altri mercati europei, in una giornata caratterizzata da un clima generalmente negativo dopo il balzo della vigilia su qualche schiaritura nelle trattative commerciali tra Usa e Cina Preoccupanti i dati provenienti dalla, con la produzione industriale ai minimi da 17 anni , e dallacon il PIL del 2° trimestre confermato in negativo Si registrano scambi ridotti alla vigilia di Ferragosto, con molti operatori lontani dalle sale per le ferie estive.In Italia si continua a guardare con attenzione alla crisi di Governo L'continua la seduta sui livelli della vigilia, riportando una variazione pari a +0,1%. Sostanzialmente stabile l', che continua la sessione a quota 1.501,4 dollari l'oncia. Vendite diffuse sul petrolio (Light Sweet Crude Oil) a 56,31 dollari per barile.Consolida i livelli della vigilia lo, attestandosi a +223 punti base, con il rendimento del BTP decennale che si posiziona all'1,61%.si muove sotto la parità, evidenziando un decremento dello 0,34%, senza slancio, che negozia con un -0,05%, contrazione moderata per, che soffre un calo dello 0,43%.; vendite diffuse sul, che continua la giornata a 22.155 punti. Sotto la parità il, che mostra un calo dello 0,56%, come il FTSE Italia Star (-0,2%).Buona la performance a Milano dei comparti(+0,94%),(+0,50%) e(+0,48%).Tra i peggiori della lista del listino azionario italiano, in maggior calo i comparti(-2,04%),(-1,94%) e(-1,29%).tra i titoli italiani più capitalizzati,avanza dell'1,08%.I più forti ribassi, invece, si verificano su, che continua la seduta con -2,77%.In caduta libera, che affonda del 2,67%.Pesante, che segna una discesa di ben -2,59 punti percentuali.scende del 2,54%.Al Top tra le azioni italiane a(+1,95%),(+1,86%),(+1,35%) e(+1,32%).Le peggiori performance, invece, si registrano su, che ottiene -3,14%.Seduta drammatica per, che crolla del 2,70%.Sensibili perdite per, in calo del 2,55%.In apnea, che arretra del 2,25%.