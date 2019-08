Deere & Co delude e taglia stime su anno in corso

Deere & Co

(Teleborsa) - Risultati sotto le attese per lache accusato le ripercussioni della guerra commerciale USA-Cina ed haIl terzo trimestre si è chiuso con un utile in calo a 899 milioni di dollari dai 910 milioni dell'anno prima, mentre l'per azione, in rialzo del 4,6% rispetto all’anno precedente, ma inferiore ai 2,85 dollari del consensus.di dollari, mentre le vendite di attrezzature si sono ridotte del 3% a 8,97 miliardi di dollari contro i 9,41 miliardi attesi dagli analisti. Le vendite di attrezzature agricole, che rappresentano la fetta più grande dei suoi ricavi, sono scese del 5,5%.Per il, Deere attende oradi dollari dai 3,3 miliardi precedentemente indicati eanziché del 5%.Il titolo Deere & Co, che appariva sotto pressione prima dell'avvio del mercato, è stato poi contagiato positivamente e guadagna ora il 3,5%.