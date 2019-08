Rimbalzino di Ferragosto per la Borsa di New York

Dow Jones

S&P-500

Nasdaq 100

beni di consumo per l'ufficio

utilities

telecomunicazioni

energia

Wal-Mart

Boeing

Visa

Coca Cola

Cisco Systems

Nike

Chevron

Exxon Mobil

NetApp

Fiserv

Jd.Com Inc Spon Each Repr

Paypal Holdings

Cisco Systems

Netease Inc Each Repr 25 Com Stk

Twenty-First Century Fox

Autodesk

(Teleborsa) - Wall Street archivia la giornata con un guadagno frazionale, dopo il tracollo della vigilia di Ferragosto, quando i mercati mondiali avevano accusato le ripercussioni dei segnali di recessione. La seduta chiude con un rialzo suldello 0,39%; piccolo scatto in avanti anche per lo, che arriva a 2.847,6 punti. Pressoché invariato il(-0,07%), come l'S&P 100 (0,1%).Risultato positivo nel paniere S&P 500 per i settori(+1,51%),(+1,26%) e(+0,48%). Il settore, con il suo -0,52%, si attesta come peggiore del mercato.In cima alla classifica deicomponenti il Dow Jones,(+6,13%),(+2,37%),(+1,75%) e(+1,66%).Le peggiori performance, invece, si sono registrate su, che ha chiuso a -8,61%.Scivola, con un netto svantaggio dell'1,86%.Si muove sotto la parità, evidenziando un decremento dello 0,69%.Contrazione moderata per, che soffre un calo dello 0,61%.Al top tra i, si posizionano(+3,94%),(+3,02%),(+1,79%) e(+1,63%).Le peggiori performance, invece, si sono registrate su, che ha chiuso a -8,61%.Seduta drammatica per, che crolla del 2,83%.Sensibili perdite per, in calo del 2,79%.In apnea, che arretra del 2,72%.