Cina, nuovo polo industriale in Hebei: già 3.000 aziende registrate

(Teleborsa) -. Il primo gruppo di 26 imprese di punta e ad alta tecnologia, come è stato reso noto in una conferenza stampa dalle autorità provinciali di Hebei,(Xiong'an New Area è una nuova area a livello statale nell'area Baoding di Hebei, in Cina. Fondata nel mese di aprile 2017, l'area si trova a circa 100 km a sud-ovest di Pechino e a 50 km a est del centro di Baoding, n.d.r.)Secondo quanto riferito da Tian,. Il Presidente ha aggiunto che Xiongan continuerà ad apportare innovazioni alle sue istituzioni per migliorare ulteriormente il suo contesto imprenditoriale.