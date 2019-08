Wall Street apre in leggero ribasso

Dow Jones

S&P-500

Nasdaq 100

energia

materiali

finanziario

Home Depot

Intel

Walt Disney

Chevron

Goldman Sachs

Baidu

Mylan

Idexx Laboratories

Advanced Micro Devices

Netflix

Netease Inc Each Repr 25 Com Stk

Micron Technology

(Teleborsa) -, che avvia gli scambi in moderato ribasso, risentendo didopo i guadagni archiviati nei giorni scorsi. Il mercatoancora sull'arrivo dida parte delle, specie dopo la mossa espansiva della banca centrale cinese , mentre il focus è sul simposio di Jackson Hole che inizierà venerdì.A New York, l'indicescambia con un calo dello 0,32%, arrestando la serie di tre rialzi consecutivi avviata giovedì scorso; si posiziona sotto la parità anche lo, che retrocede a 2.908,23 punti. Debole il, che mostra un calo dello 0,49%, come l'S&P 100 (-0,5%).Risultato negativo a Wall Street per tutti i settori dell'S&P 500. In fondo alla classifica, i maggiori ribassi si manifestano nei comparti(-1,01%),(-1,00%) e(-0,93%).del Dow Jones in sostanziale aumento è(+3,68%).I più forti ribassi, invece, si verificano su, che apre la seduta con -1,44%.Si concentrano le vendite su, che soffre un calo dell'1,26%.Vendite su, che registra un ribasso dell'1,04%.Giornata fiacca per, che segna un calo dell'1,01%.Tra i(+8,14%),(+1,67%) e(+0,53%).Le più forti vendite, invece, si manifestano su, che avvia le contrattazioni a -3,11%.Vendite a piene mani su, che soffre un decremento del 2,84%.Pessima performance per, che registra un ribasso del 2,83%.Seduta negativa per, che mostra una perdita dell'1,64%.