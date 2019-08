Wall Street si conferma brillante al giro di boa

Dow Jones

(Teleborsa) -che prosegue gli scambi in rialzo, in attesa dei. I dati sulle vendite di case sono apparsi positivi, un po' meno quelli sulle scorte di greggio. A sostenere il buonumore degli operatori anche iCosì, l'indicemantiene una plusvalenza dell'1,04%; sulla stessa linea lo, che prosegue la giornata in aumento dello 0,84% rispetto alla chiusura della sessione borsistica precedente. Positivo il(+0,87%), come l'S&P 100 (0,9%).In luce sul listino nordamericano S&P 500 i comparti(+1,67%),(+1,14%) e(+0,83%).Tra i(+2,84%),(+2,04%),(+1,77%) e(+1,52%).Tra idel Nasdaq 100,(+2,94%),(+2,64%),(+2,57%) e(+2,41%). La peggiore è, che segna un -3,47% dopo la causa promossa da Walmart per i pannelli solari difettori.