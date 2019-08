La Borsa di New York si infiamma sull'onda degli acquisti

Dow Jones

S&P-500

Nasdaq 100

beni di consumo secondari

informatica

energia

Nike

Boeing

Cisco Systems

Home Depot

Advanced Micro Devices

Alexion Pharmaceuticals

Mercadolibre

Dollar Tree

Tesla Motors

Jd.Com Inc Spon Each Repr

Ctrip.Com International Spon Each Rep

Analog Devices

(Teleborsa) - Seduta molto positiva per Wall Street, che chiude le contrattazioni in rialzo, sospinta dai titoli retail dopo una serie di trimestrali positive. A sostenere il mercato contribuisce l'aspettative per quel che emergerà dal meeting di Jackson Hole (il simposio delle banche centrali che si tiene ogni anno in Wyoming sulla politica monetaria).L'indiceha terminato la giornata con un aumento dello 0,93%, a 26.202,73 punti; performance positiva anche per lo, che termina la giornata in aumento dello 0,82%. In denaro il(+0,9%), come l'S&P 100 (0,9%). Si distinguono nel paniere S&P 500 i settori(+1,83%),(+1,18%) e(+0,75%).Al top tra i(+2,83%),(+2,50%),(+1,75%) e(+1,55%).(+3,19%),(+3,08%),(+2,86%) e(+2,62%).Le più forti vendite, invece, si sono abbattute su, che ha terminato le contrattazioni a -2,28%.Sensibili perdite per, in calo del 2,16%.Vendite su, che registra un ribasso dell'1,59%.Seduta negativa per, che mostra una perdita dell'1,52%.