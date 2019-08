Shedir Pharma, operazioni di stabilizzazione su titolo effettuate da BPER

Shedir Pharma Grop

(Teleborsa) -, primario operatore attivo nel settore dell’healthcare (nutraceutica e farmaceutica), quotato su AIM Italia, rende noto che BPER Banca, in qualità di soggetto incaricato ad effettuare attività di stabilizzazione sulle sue azioni, in relazione all'offerta propedeutica alla quotazione, ha posto in essere una serie di operazioni anche per conto di Banca Akros.Entrambe le banche sono Joint Global Coordinator dell’operazione di quotazione. Nel periodo dal 10 al 20 agosto, sono state acquistate azioni a prezzi compresi fra 6,85 e 7 euro per azione. Le operazioni di acquisto sono avvenute tutte sul mercato per un controvalore superiore ai 74 mila euro.