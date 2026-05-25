Farmacosmo, nel 2025 valore della produzione in calo con chiusura B2B, ricavi primo trimestre a 8,9 milioni

(Teleborsa) - Il Cda di Farmacosmo , società attiva nel settore Health, Pharma & Beauty, quotata sul mercato Euronext Growth Milan di Borsa Italiana, ha approvato il bilancio consolidato al 31 dicembre 2025 e preso visione di alcuni dati gestionali al 31 marzo 2026.



A seguito delle operazioni straordinarie effettuate nel corso del 2025, la società ricorda che Baubau (BauCosmesi) ha contribuito al conto economico consolidato fino al 29 dicembre 2025 e che il “Ramo Farmacia” di Coccar ha contribuito al conto economico consolidato fino al 17 dicembre 2025.



I ricavi delle vendite e delle prestazioni del Gruppo ammontano a 52 milioni di euro rispetto a 63 milioni dell’anno precedente, in diminuzione del 17,5% con la sola componente di decremento di fatturato riconducibile a Farmacosmo B2B pari a circa 10 milioni (3,6 milioni del 2025 vs 13,4 milioni del 2024). Il Valore della Produzione è pari a 56,3 milioni, in calo del 12% circa rispetto a 64,3 milioni nel 2024, sempre a seguito della definitiva chiusura del ramo B2B. Al netto di tale impatto, il Valore della Produzione avrebbe

evidenziato una crescita del 5% circa. La riduzione è dovuta a una precisa strategia volta a massimizzare la marginalità e la redditività anche a discapito della crescita dei ricavi.



L’ EBITDA ADJ consolidato, che tiene conto dei costi one off riferiti alla gestione caratteristica e operazioni straordinarie (BauBau, incorporazione di FRCM1, acquisto del 100% di Farmacia De Leo, cessione del Ramo di Azienda “Farmacia di Messina”), è positivo e pari a 2,3 milioni, mentre l’EBITDA consolidato è pari a -45 mila di euro rispetto a 424 mila euro dello stesso periodo dell’anno precedente.



Il Risultato d’esercizio consolidato è negativo per 4,6 milioni (-3,0 milioni nel 2024) ed è influenzato dagli ammortamenti legati agli avviamenti delle partecipazioni derivanti dal processo di consolidamento pari a circa 0,9 milioni, da 2,9 milioni di svalutazioni (a causa della chiusura del B2B) e da ulteriori 1,8 milioni di ammortamenti, per un totale di 5,6 milioni.



La posizione finanziaria netta, cash negative per 2,2 milioni, migliora del 81% rispetto alla situazione al 31 dicembre

2025 cash negative pari a 4,0 milioni.



Guardando ai primi tre mesi del 2026, il Gruppo Farmacosmo ha registrato ricavi per circa 8,9 milioni a seguito della variazione del

perimetro di consolidamento del Gruppo che a partire dall’anno 2026 non include Baubau e il “Ramo Farmacia” di Coccar e il business del B2B. A parità di perimetro i ricavi sono inferiori del 12% (10,2 milioni nel 2024).



Al 31 marzo 2026 il canale B2B (in diminuzione del 100% YoY) ha una contribuzione nulla sul fatturato di Gruppo rispetto al 56% registrato alla data di quotazione e al 11% dello stesso periodo dell’anno precedente. La riduzione del fatturato di gruppo a parità di perimetro è del 11%.



Il canale B2C è composto dai portali farmacosmo.it, profumeriaweb.com, pharmasi.it, farmawow.it e contactu.it, nonché le parafarmacie di Napoli e Messina.



ContactU.it, la startup di telepsicologia per pazienti e aziende lanciata nell’estate del 2023, ha effettuato oltre 4.500 terapie erogate nel solo 1Q26, in crescita rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente generando ricavi per oltre 211mila euro (+7% YoY) rispetto a 198mila euro dello stesso periodo del 2025.



Il mantenimento rigoroso dei KPI gestionali del canale B2C relativi alla retention conferma l’elevata fidelizzazione della customer base grazie alla elevata qualità delle azioni di customer engagement poste in essere dal management: l’Average Order Value (AOV) di farmacosmo.it, fra i più alti del mercato, persiste con un valore di 104 euro, quello di profumeriaweb.com a 70 euro e quello di pharmasi.it a 69 euro; la piattaforma ContactU registra un tasso di conversione del 55% da questionario a primo colloquio e del 50% da

questionario a paziente ricorrente, a conferma della qualità del lavoro del team di professionisti di cui si avvale la società.







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