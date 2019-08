Borse europee in rosso. Maglia nera a Piazza Affari

S&P-500

(Teleborsa) -dopo la controffensiva della Cina sui dazi USA , che fa temere per un rallentamento economico globale. Le tensioni sulle trattative commerciali, insieme ad altri fattori geopolitici, sono stati citati dal presidente della Fed Powell nel suo discorso a Jackson Hole , assicurando l'impegno della Banca Centrale americana a sostenere l'economia. Citata anche la crisi politica italiana, nel giorno in cui si è tenuto il primo incontro tra M5s e Pd . Le consultazioni riprenderanno martedì prossimo 27 agosto 2019.va segnalato il crollo del settore immobiliare USA a luglio che va ad aggiungersi alla crisi del settore manifatturiero a stelle e strisce Wall Street prosegue le contrattazioni in forte ribasso, con l'che flette dell'1,69%.Seduta in lieve rialzo per l', che avanza a quota 1,108. Sessione euforica per l', che mostra un balzo dell'1,95%. Forte riduzione del petrolio (Light Sweet Crude Oil) (-2,76%), che ha toccato 53,82 dollari per barile.Invariato lo, che si posiziona a +197 punti base, con il rendimento del BTP decennale che si attesta all'1,30%.scivola, con un netto svantaggio dell'1,15%, piccola perdita per, che scambia con un -0,47%, in rosso, che evidenzia un deciso ribasso dell'1,14%.; sulla stessa linea, vendite diffuse sul, che chiude la giornata a 22.437 punti. In rosso il(-1,25%), come il FTSE Italia Star (-1,3%).In Borsa di Milano, il controvalore degli scambi nella seduta odierna è stato pari a 1,71 miliardi di euro, restando invariato rispetto alla seduta precedente; i contratti si sono attestati a 201.652, rispetto ai precedenti 196.059, mentre i volumi scambiati sono passati da 0,49 miliardi di azioni della seduta precedente agli odierni 0,58 miliardi.A fronte dei 213 titoli trattati, 156 azioni hanno chiuso in ribasso. Per contro 42 azioni hanno portato a casa un incremento. Poco mosse le altre 15 azioni del listino italiano.Scivolano sul listino milanese tutti i settori.Nel listino, i settori(-3,68%),(-2,21%) e(-2,02%) sono stati tra i più venduti.di Milano, troviamo(+1,19%) e(+1,09%).Le peggiori performance, invece, si sono registrate su, che ha chiuso a -4,47%.Spicca la prestazione negativa di, che scende del 3,37%.scende del 3,10%.Sensibili perdite per, in calo del 2,98%.di Milano,(+0,96%) e(+0,73%).Le più forti vendite, invece, si sono abbattute su, che ha terminato le contrattazioni a -4,00%.In apnea, che arretra del 3,03%.Tonfo di, che mostra una caduta del 2,87%.Lettera su, che registra un importante calo del 2,52%.