Piazza Affari maglia nera in Europa appesantita dalle banche

(Teleborsa) - Chiusura in netto ribasso per mercati azionari europei
, dove prevale l'avversione al rischio per l'incertezza sulle prossime mosse della Federal Reserve americana, dopo alcune dichiarazioni che sollevano dubbi su un taglio a dicembre, e per il timore che le valutazioni dei titoli tecnologici possano aver raggiunto in alcuni casi livelli insostenibili. Il FTSE MIB fa peggio di tutti, appesantito dalle prese di profitto sui titoli bancari
.
Sul fronte macroeconomico, in Eurozona
la seconda stima del PIL del 3° trimestre
ha confermato l'espansione congiunturale di +0,2%: la crescita è stata trainata soprattutto dalle sovra-performance di Spagna (+0,6%) e Francia (+0,5%), a fronte di una stagnazione (o contrazione) delle economie incidenti per circa il 49% sul PIL (fra cui Germania e Italia). A settembre l'avanzo commerciale
dell'Eurozona è migliorato a 19,4 miliardi di euro da 1 miliardo di agosto: le esportazioni sono aumentate di +7,7% a/a e le importazioni di +5,3%.
Nessuna variazione significativa per l'euro / dollaro USA
, che scambia sui valori della vigilia a 1,162. Crollo dell'oro
(-1,51%), che ha toccato 4.108,5 dollari l'oncia. Forte rialzo per il petrolio
(Light Sweet Crude Oil), che mette a segno un guadagno del 2,67%.
Lo Spread
migliora, toccando i +82 punti base, con un calo di 2 punti base rispetto al valore precedente, con il rendimento del BTP decennale
pari al 3,46%. Tra gli indici di Eurolandia
contrazione moderata per Francoforte
, che soffre un calo dello 0,69%, sotto pressione Londra
, con un forte ribasso dell'1,11%, e soffre Parigi
, che evidenzia una perdita dello 0,76%.
Pioggia di vendite sul listino milanese
, che termina con una pesante flessione dell'1,70%; sulla stessa linea, profondo rosso per il FTSE Italia All-Share
, che si ferma a 46.575 punti, in netto calo dell'1,71%. In rosso il FTSE Italia Mid Cap
(-1,19%); sulla stessa tendenza, in discesa il FTSE Italia Star
(-1,25%). In cima alla classifica dei titoli più importanti
di Milano, troviamo Azimut
(+3,50%, che respira dopo il tonfo di ieri), Recordati
(+1,34%), Terna
(+1,03%, a seguito della presentazione dei positivi risultati dei 9 mesi sotto la gestione di Giuseppina Di Foggia) e Snam
(+0,67%).
I più forti ribassi, invece, si sono verificati su Unicredit
, che ha archiviato la seduta a -4,45%. Scende BPER
, con un ribasso del 3,81%. Preda dei venditori Banca Popolare di Sondrio
, con un decremento del 3,55%. Si concentrano le vendite su Banco BPM
, che soffre un calo del 3,27%.
Tra i migliori titoli del FTSE MidCap
, Pharmanutra
(+3,10%), Cembre
(+2,93%), GVS
(+2,61%) e doValue
(+1,43%).
Le peggiori performance, invece, si sono registrate su Rai Way
, che ha chiuso a -7,77%. Crolla WIIT
, con una flessione del 5,66%. Vendite a piene mani su Reply
, che soffre un decremento del 5,56%. Vendite su ERG
, che registra un ribasso del 3,51%.