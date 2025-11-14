Piazza Affari maglia nera in Europa appesantita dalle banche

euro / dollaro USA

(Teleborsa) -, dove prevale l'avversione al rischio per l'incertezza sulle prossime mosse della Federal Reserve americana, dopo alcune dichiarazioni che sollevano dubbi su un taglio a dicembre, e per il timore che le valutazioni dei titoli tecnologici possano aver raggiunto in alcuni casi livelli insostenibili. IlSul fronte macroeconomico, inla seconda stima delha confermato l'espansione congiunturale di +0,2%: la crescita è stata trainata soprattutto dalle sovra-performance di Spagna (+0,6%) e Francia (+0,5%), a fronte di una stagnazione (o contrazione) delle economie incidenti per circa il 49% sul PIL (fra cui Germania e Italia). A settembre l'dell'Eurozona è migliorato a 19,4 miliardi di euro da 1 miliardo di agosto: le esportazioni sono aumentate di +7,7% a/a e le importazioni di +5,3%.Nessuna variazione significativa per l', che scambia sui valori della vigilia a 1,162. Crollo dell'(-1,51%), che ha toccato 4.108,5 dollari l'oncia. Forte rialzo per il(Light Sweet Crude Oil), che mette a segno un guadagno del 2,67%.Lomigliora, toccando i +82 punti base, con un calo di 2 punti base rispetto al valore precedente, con ilpari al 3,46%.contrazione moderata per, che soffre un calo dello 0,69%, sotto pressione, con un forte ribasso dell'1,11%, e soffre, che evidenzia una perdita dello 0,76%.Pioggia di vendite sul, che termina con una pesante flessione dell'1,70%; sulla stessa linea, profondo rosso per il, che si ferma a 46.575 punti, in netto calo dell'1,71%. In rosso il(-1,19%); sulla stessa tendenza, in discesa il(-1,25%).di Milano, troviamo(+3,50%, che respira dopo il tonfo di ieri),(+1,34%),(+1,03%, a seguito della presentazione dei positivi risultati dei 9 mesi sotto la gestione di Giuseppina Di Foggia) e(+0,67%).I più forti ribassi, invece, si sono verificati su, che ha archiviato la seduta a -4,45%. Scende, con un ribasso del 3,81%. Preda dei venditori, con un decremento del 3,55%. Si concentrano le vendite su, che soffre un calo del 3,27%.Tra i(+3,10%),(+2,93%),(+2,61%) e(+1,43%).Le peggiori performance, invece, si sono registrate su, che ha chiuso a -7,77%. Crolla, con una flessione del 5,66%. Vendite a piene mani su, che soffre un decremento del 5,56%. Vendite su, che registra un ribasso del 3,51%.