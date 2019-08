Jackson Hole al via: riflettori puntati su Powell

(Teleborsa) - Sioggi giovedìe fino sabato, suldiin Wyoming, uno deglipiùdell'anno, durante il quale potrebbero essere annunciate nuove misure di stimolo all'economia. Organizzato come ogni anno dallaè, infatti, spesso utilizzato daiIl vero protagonista di quest'anno sarà, senza dubbio,il Presidente dellache dopo aver alzato i tassi di interesse per ben 4 volte nel corso del 2018 ha poi scelto di tagliarli di 25 punti base nell’ultima riunione di politica monetaria, portandoli alUnail Presidente Usa Donald Trump secondo il quale servivache, da luglio ad oggi,ha ripetutamente attaccato la"Stiamo andando alla grande con la Cina e per gli altri accordi commerciali.. Lui è come un giocatore di golf che non sa fare un putt (colpo effettuato dal green con l'intento di far rotolare la palla in buca, ndr) non ha tocco. Grande crescita se fa la cosa giusta, un grande taglio (dei tassi, ndr) , ma non contate su di lui!", ha scritto su Twitterl'inquilino della Casa Bianca che qualche giorno prima aveva chiesto di tagliare i tassi in un periodo di tempodiE proprio dal tradizionalesi aspettanocon gli analisti che attendono di capire sepreannuncerà un nuovo taglio dei tassi e l’introduzione di nuovi stimoli nella riunione dio se prenderà tempo adottando un atteggiamentoNel meeting dello scorso luglio, il presidenteaveva affermato che non sarebbe statoNon è però da escludere che - alla luce del- ilpotrebbe arrivare un