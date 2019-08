A Wall Street si scatenano gli acquisti

Dow Jones

S&P-500

Nasdaq 100

informatica

telecomunicazioni

beni di consumo per l'ufficio

Apple

Nike

Procter & Gamble

United Technologies

Hasbro

Amgen

Jd.Com Inc Spon Each Repr

Ulta Beauty

Alexion Pharmaceuticals

Biogen

Regeneron Pharmaceuticals

(Teleborsa) - Seduta positiva a Wall Street grazie ai. Dopo le forti tensioni di venerdì, ilha parlato di una possibile riapertura dei negoziati facendo sperare in unSul fronte macroeconomico, nel mese di luglio l’indice del distretto Fed di Chicago sull'attività nazionale (CFNAI) è sceso a -0,36 punti rispetto a 0,03 punti di giugno deludendo le attese degli economisti. Il dato degli ordini di beni durevoli negli Stati Uniti ha evidenziato, invece, una crescita del 2,1% contro il +1,2% indicato dal consensus.Tra gli indici statunitensi, ilè in aumento dell'1,09%; sulla stessa linea, loguadagna l'1,05% rispetto alla seduta precedente, chiudendo a 2.877,02 punti. Buona la prestazione del(+1,37%), come l'S&P 100 (1,1%).(+1,36%),(+1,27%) e(+1,20%) in buona luce sul listino S&P 500.del Dow Jones,(+2,11%),(+1,99%),(+1,82%) e(+1,82%).(+3,01%),(+3,00%),(+2,88%) e(+2,85%).Le più forti vendite, invece, si sono abbattute su, che ha terminato le contrattazioni a -2,11%.Contrazione moderata per, che soffre un calo dello 0,77%.Sottotonoche mostra una limatura dello 0,51%.