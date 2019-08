Crisi Governo, Quirinale: Consultazioni domani 27 agosto dalle 16.00

(Teleborsa) -nella trattativa tracorrono, intanto, ha comunicatodel secondo - decisivo - giro disi parte domani,a salire alsarà laA seguire quello dellasarà sentito alSuccessivamentevarcheranno la soglia del portone del palazzo che fu dei Papi i cosiddetticonsarà la volta diNelspazio aChiuderà il giroalleLa strada che porta ad una intesa tra Dem e M5s anche se nelle ultime ore si registra l'apertura delchemettendo sul tavolo, come contropartita, la richiesta di più di qualche- La Lega, intanto, non si arrende e spera di poter tornare in partita con Gianmarco Centinaio, Ministro dell'Agricoltura, che invia messaggi agli ex alleati: "Noi siamo pronti, nel momento in cui il Movimento 5 Stelle dovesse dirci incontriamoci".