Borse europee in rosso. Piazza Affari corre con le banche

(Teleborsa) -, sostenuta dai bancari, in attesa di novità sul fronte della crisi di governo , dopo il rimbalzo di ieri, favorito dalle notizie positive giunte sul fronte delle trattative USA-Cina per il commercio L'mantiene la posizione sostanzialmente stabile su 1,111. Scende molto lo, raggiungendo ibase, con un deciso calo di 11 punti base, a fronte di un rendimento del BTP a 10 anni che cala all'1,22%.incolore, che viaggia in parità, in rosso, che scambia con un -0,56%, tentenna anche, che cede lo 0,29%.continua la seduta con un guadagno frazionale suldello 0,67%.di Milano, troviamo(+2,35%).Denaro sulle banche, in particolare(+2,10%) ed(+1,56%).in luce(+1,49%).La peggiore è, che cede l'1,23%.Debole, che registra una flessione dello 0,89%.