Consultazioni, al via il secondo giorno delle nuove consultazioni

(Teleborsa) -in quella che sarà la giornata cruciale per laIn attesa delle delegazioni dei partiti maggiori, in mattinata sono stati ricevuti al Colle i, a iniziare dache ha dato la"Abbiamo confermato la nostra disponibilità a verificare le condizioni per dare vita a un nuovo governo di svolta. Non abbiamo posto nessun veto né pregiudiziale sui nomi", ha dichiarato, capogruppo di Liberi e Uguali dal Quirinale.", ha ribadito Fornaro sottolineando tra i temi caldi l'immigrazione e la lotta alla evasione fiscale. "Chiediamo con nettezza e chiarezza discontinuità nell'impianto programmatico del nuovo governo. Se ci sarà un nuovo premier, parta con il confronto programmatico che per noi ha priorità sugli organigrammi", conclude.. "Ci auguriamo che nasca un nuovo governo con una forte inclinazione europeista, una attenzione particolare per le minoranze linguistiche e le regioni a statuto speciale, con una parte significante di moderati", ha dichiarato al Quirinale Julia Unterberger, presidente del gruppo per le Autonomie al Senato."Ho anche sottoposto la mia preoccupazione per il fatto che si parli solo di ministri maschi: l'Italia oggi dovrebbe avere una quota rappresentativa di donne nel nuovo governo".nel gruppo per le Autonomie al Senato.