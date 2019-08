PharmaNutra sigla nuovo accordo a Taiwan per SiderAL

PharmaNutra

(Teleborsa) -, l'azienda farmaceutica toscana quotata sul mercaot AIM Italia, relativo a, la linea di prodotti a base di Ferro Sucrosomiale, basata sul brevetto che ha fatto il successo del gruppo nel mercato degli integratori di ferro.Il nuovoè stato raggiunto, facente capo al gruppo(Kuang Sheng Medical Group Pharma), che comprende anche le imprese HONG-CHI Biotech co Ltd, E-SHENG Pharma e YU-HONG Pharma.L'agreement e riguarda lae la relativa registrazione del prodotto presso le autorità competenti.Per PharmaNutra questo è il: lo scorso maggio, l’azienda ha siglato con la multinazionaleun contratto di distribuzione relativo alla"Il 2019 di PharmaNutra è stato caratterizzato, tra le altre cose, da una, frutto dell'ottimo lavoro del nostro comparto estero ed evidentemente della provata efficacia dei nostri prodotti brevettati", ha dichiarato, Presidente di PharmaNutra.A proposito di taiwan, il manager ha ricordato che "è une riuscire ad entrare in questo contesto dalla porta principale, grazie alla partnership con una realtà come il gruppo KSMG, è".