Giappone, scende la disoccupazione a luglio e sorprende le attese

(Teleborsa) - Diminuiscono i disoccupati in Giappone e con un tasso in discesa rispetto al mese precedente. Ilnipponico segnala cheil tasso di disoccupazione è sceso al 2,2% rispetto al 2,3% rilevato in precedenza.fino al 2,4%.Il numero diè sceso di 160 mila unità rispetto allo scorso anno (-9,3%), a 1,56 milioni.Glisono pari a 67,31 milioni, in aumento di 710 mila unità (+1,1%) rispetto all'anno precedente.