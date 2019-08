Toniche le borse europee. Più contenuta Milano

FTSE MIB

(Teleborsa) -per il, mentre si mostrano più toniche le principali Borse Europee.: il mercato azionario hadel probabile nuovo governo che allontanerebbe lo spettro di uno scontro con la UE sulla finanza pubblica.Sul mercato valutario, l'continua la seduta sui livelli della vigilia, riportando una variazione pari a -0,17%. L'mantiene la posizione sostanzialmente stabile su 1.524,9 dollari l'oncia. Il Petrolio (Light Sweet Crude Oil) perde l'1,08% e continua a trattare a 56,71 dollari per barile.Lieve calo dello, che scende a +165 punti base, mentre il rendimento del BTP a 10 anni si attesta allo 0,95%.bilancio decisamente positivo per, che vanta un progresso dell'1,13%. Si muove in modesto rialzo, evidenziando un incremento dello 0,68%. Buona performance anche per, che cresce dello 0,95%., con il, che avanza a 21.513 punti.In luce sul listino milanese i comparti(+1,11%),(+1,05%) e(+1,01%).Nel listino, i settori(-0,86%) e(-0,60%) sono tra i più venduti.Tra idi Milano, in evidenza(+5,01%) dopo le indiscrezioni di un possibile scorporo di Iveco dal gruppo che produce macchine agricole e movimento terra. Il mercato scommette su annuncio in tal senso in occasione del Capital Markets Day, il 3 settembre.Bene inoltre(+2,63%),(+2,26%) e(+1,75%).I più forti ribassi, invece, si verificano sulle banche:, che continua la seduta con -1,40%., che evidenzia un deciso ribasso dell'1,22%., che cede un piccolo -0,66%.Pensosa, con un calo frazionale dello 0,60%.Tra i(+2,45%),(+2,21%),(+2,16%) e(+2,02%).Le peggiori performance, invece, si registrano su, che ottiene -2,51%.Pesante, che segna una discesa di ben -2,4 punti percentuali.Spicca la prestazione negativa di, che scende dell'1,69%.scende dell'1,51%.