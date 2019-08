UILM, chiesta phone conference durante Capital Market Day

CNH Industrial

(Teleborsa) -. Le notizie circolate in questi giorni sullo spin-off di, mettono in apprensione la, che chiede una phone call durante il Capital Market Day a New York, previsto per il 3 settembre."Abbiamo appreso dalla stampa della possibilità di uno spin-off di IVECO.in contemporanea alla presentazione del piano industriale alla Borsa americana". Lo rende noto. "In questo modo, fatto di informative esaustive ma anche di coinvolgimento e soprattutto dobbiamo chiedere chiarimenti e garanzie sul futuro delle migliaia di lavoratori italiani coinvolti", aggiunge Ficco.