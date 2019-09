Borsa di Milano positiva insieme agli altri mercati europei

FTSE MIB

(Teleborsa) -. Sulla stessa scia rialzista ilin attesa di novità sulla formazione del nuovo Governo notizie negative sono giunte dal fronte manifatturiero dell'Eurozona , con il PMI ancora sotto la soglia dei 50 punti, livello che fa da spartiacque tra espansione e contrazione.Seduta in frazionale ribasso per l', che lascia, per ora, sul parterre lo 0,20%. Lieve aumento per l', che mostra un rialzo dello 0,30%. Nessuna variazione significativa per il mercato petrolifero, con il petrolio (Light Sweet Crude Oil) che si attesta sui valori della vigilia a 55,11 dollari per barile.In forte calo lo, che raggiunge +166 punti base (-8 punti base), con il rendimento del BTP a 10 anni che si posiziona allo 0,97%.seduta senza slancio per, che riflette un moderato aumento dello 0,21%, denaro su, che registra un rialzo dell'1,28%, e piccolo passo in avanti per, che mostra un progresso dello 0,21%.; sulla stessa linea, performance positiva per il, che continua la giornata in aumento dello 0,72% rispetto alla chiusura precedente. Poco sopra la parità il(+0,59%), come il FTSE Italia Star (0,5%).Apprezzabile rialzo a Milano per i comparti(+1,50%),(+1,10%) e(+1,00%).In fondo alla classifica, sensibili ribassi si manifestano nel comparto, che riporta una flessione di -0,94%.di Milano, troviamo(+2,53%),(+1,97%),(+1,67%) e(+1,63%).Le più forti vendite, invece, si manifestano su, che prosegue le contrattazioni a -1,02%.Tra i(+4,07%),(+3,45%),(+2,63%) e(+2,35%).I più forti ribassi, invece, si verificano su, che continua la seduta con -1,48%.Preda dei venditori, con un decremento dell'1,09%.Si concentrano le vendite su, che soffre un calo dell'1,02%.Piccola perdita per, che scambia con un -0,54%.