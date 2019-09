Podeba Airlines crescerà all’Aeroporto di Rimini

(Teleborsa) -, la compagnia aerea low cost russa del, ha confermato la presenzaanche per il prossimo orario invernale, garantendo tre voli settimanali fino a fine marzo 2020. Un impegno che si inserisce nella strategia di destagionalizzazione del turismo sulla costa romagnola. Nei mesi di luglio e agosto i 4 voli di linea settimanali da Mosca hanno registrato un tasso di riempimento medio del 95%.Il vettore russo prevede, già a partire della prossima stagione, una crescita del numero dei voli settimanali, fino a 5 per la stagione estiva e 4 per quella invernale, per arrivare al. Una programmazione che rientra nel progetto triennale 2020-2023 di sviluppo del traffico presso l’aeroporto di Rimini.