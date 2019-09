CNH Industrial acquisisce AgDNA, leader nei sistemi informativi per gestione aziende agricole

CNH Industrial

(Teleborsa) -N.V. allarga il perimetro con l'acquisizione di, un leader nei sistemi informativi per la gestione delle aziende agricole, o).. Collegata con la telematica di gestione delle flotte dei brand agricoli di CNH Industrial, questa soluzione congiunta fornirà ad agricoltori e grandi aziende agricole la forza necessaria per consolidare in un’unica piattaforma un’ampia gamma di flussi di dati agronomici, a partire dagli input forniti dalle macchine, agronomici e di terze parti (inclusi i prezzi delle colture e le informazioni meteorologiche), così da facilitare processi decisionali tempestivi. Dal momento che questa “piattaforma aperta” lavora senza barriere tra sorgenti di dati o marchi, essa standardizza in modo efficace tutti gli input, rendendo possibile per i proprietari di macchinari di brand differenti di visualizzare tutti i dati in maniera uniforme in un’unica piattaforma.In linea con la visione da lungo tempo promossa da CNH Industrial relativa al controllo dei dati, gli agricoltori continueranno a controllare tutti i dati utilizzati dai sistemi e a conservare la possibilità di usare una varietà di applicativi propri o di terze parti che meglio si adattino alle loro attività agricole. Inoltre, l’acquisizione di AgDNA si inserisce organicamente nella gamma esistente di partnership relative a soluzioni software per l’agricoltura di precisione."CNH Industrial è impegnata nel digitalizzare ulteriormente la moderna agricoltura, con la chiara ambizione di sviluppare una serie completa di servizi digitali e di connettività al fine di aiutare i nostri clienti a condurre le loro attività agricole in modo agevole e redditizio", ha dichiarato, Chief Executive Officer, CNH Industrial. "L’acquisizione di AgDNA è un’ulteriore dimostrazione dei nostri continui investimenti nell’agricoltura digitale".. Esso potenzierà l’insieme di funzioni agronomiche di Case IH AFS Connect e New Holland MyPLM Connect e rappresenterà un ulteriore passo avanti nell'avvicinare le reti di vendita dei Brand ai loro clienti, sviluppando la redditività agricola complessiva di questi ultimi attraverso efficienze nei processi decisionali.Questa acquisizione è parte del percorso a lungo termine intrapreso da CNH Industrial per potenziare ed estendere la propria offerta relativa all'agricoltura di precisione, in linea con l’impegno a portare una crescente digitalizzazione e servitizzazione in agricoltura per aggiungere valore sia ai clienti sia agli azionisti.