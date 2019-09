In calo la Borsa di New York, apertura con segno meno

Dow Jones

(Teleborsa) - A Wall Street, ilè in calo (-1,08%) e si attesta su 26.117,66 punti, interrompendo la serie di tre rialzi consecutivi, iniziata mercoledì scorso; sulla stessa linea, si muove in retromarcia lo, che scivola a 2.902,67 punti. In rosso il(-0,78%), come l'S&P 100 (-0,8%).Nell'S&P 500, non si salva alcun comparto. Tra i più negativi della lista del paniere S&P 500, troviamo i comparti(-1,76%),(-1,39%) e(-1,33%).per tutte le Blue Chip del Dow Jones, che mostrano una performance negativa.Le peggiori performance si registrano su, che ottiene -3,44%.Vendite su, che registra un ribasso dell'1,87%.Seduta negativa per, che mostra una perdita dell'1,69%.Sotto pressione, che accusa un calo dell'1,66%.per tutti i titoli del Nasdaq 100, che si sono mossi in territorio negativo.I più forti ribassi si verificano su, che continua la seduta con -3,30%.In apnea, che arretra del 2,11%.Scivola, con un netto svantaggio dell'1,88%.In rosso, che evidenzia un deciso ribasso dell'1,83%.