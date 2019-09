Eurozona, resta modesta ad agosto la crescita del settore privato

(Teleborsa) -. L'indice PMI Markit sia per la manifattura sia per i servizi, permane in zona espansione (oltre i 50 punti).. Il dato si mostra in rialzo rispetto al mese di luglio, quando si era attestato a 51,5 punti., mentre lasi porta a 52,9 punti dai 52,7 della stima flash, sul massimo da 9 mesi. Lasi porta a 52,6 punti, sul massimo da 4 mesi, e laa 51,7 punti dai 51,4 della stima flash e sul massimo di 2 mesi.Quello relativo all'Italia è diminuito a 50,3 punti dai 51 del mese precedente.