Aeroporto Tenerife in cerca di partner

(Teleborsa) - L’aeroporto diresterà orfano della baseda gennaio 2020, ma la società di gestione si è attivata per stipulare accordi con altri vettori. Confronti sarebbero in corso con, che ha annunciato da tempo un collegamento con Varsavia, e, che incrementerà le frequenze con Belfast. Rimpiazzare il vettore irlandese non sarà semplice, né facile, ma la necessità di garantire un network di collegamenti in grado di arrivare direttamente nell’isola è fondamentale per il turismo e l’economia locale.