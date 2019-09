La Borsa di New York si infiamma sull'onda degli acquisti

Dow Jones

(Teleborsa) - Seduta positiva per il listino USA, che mostra un guadagno dell'1,48% sul; sulla stessa linea, giornata di guadagni per lo, che continua la giornata a 2.973,27 punti. Balza in alto il(+1,56%), come l'S&P 100 (1,3%).Nell'S&P 500, buona la performance dei comparti(+1,98%),(+1,86%) e(+1,74%). In fondo alla classifica, sensibili ribassi si manifestano nel comparto, che riporta una flessione di -1,08%.del Dow Jones,(+3,35%),(+3,33%),(+2,97%) e(+2,92%).Le peggiori performance, invece, si registrano su, che ottiene -0,76%.Tra i(+5,18%),(+5,05%),(+4,59%) e(+4,20%).Le peggiori performance, invece, si registrano su, che ottiene -1,06%.Vendite su, che registra un ribasso dell'1,06%.Tentenna, che cede lo 0,98%.Sostanzialmente debole, che registra una flessione dello 0,89%.