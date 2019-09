Forum Ambrosetti, al via la tre giorni di Cernobbio

(Teleborsa) -. Lo scenario di oggi e di domani per le strategie competitive, questa la denominazione dell’evento che dal 1975 accoglie un parterre di relatori di assoluto livello, appartenenti al mondo politico, accademico, istituzionale e imprenditoriale, provenienti da tutto il mondo.. La prima giornata è solitamente dedicata ai grandi temi globali con un taglio soprattutto economico, geopolitico e scientifico/tecnologico.La seconda giornata è incentrata sull'Europa ed è arricchita da una nutrita presenza di autorità e rappresentanti di tutte le principali istituzioni continentali, con cui vengono affrontati i temi più attuali legati all'Unione Europea.La terza giornata, infine, è dedicata all'Italia grazie alla presenza di rappresentanti del Governo, autorità e numerose figure di rilievo del mondo imprenditoriale e finanziario.La platea, selezionatissima, è composta da 200 top manager italiani e internazionali, con la precedenza accordata ai membri dell’esclusivo Ambrosetti Club. Il Forum è un evento di elevato appeal: non a caso, le richieste di partecipazione provenienti da tutto il mondo sono in continuo aumento e ogni anno per The European House – Ambrosetti è sempre più difficile farvi fronte.Il Forum di Villa d’Este è prima di tutto un evento unico che si svolge in una location di assoluto prestigio. Ma il segreto del successo di questo appuntamento resta la sua esclusività: i lavori, da sempre, si svolgono a porte chiuse e il Forum rappresenta tutt'oggi un’occasione unica di incontro e di dialogo per molti attori e protagonisti delle scena economica e politica internazionale.Un ulteriore segreto del successo dell’evento è la capacità di coinvolgere i prestigiosi ospiti in uno scambio di visioni e in un dibattito autorevole e mai scontato incentrato su temi sviluppati dai professionisti di The European House–Ambrosetti. Infatti ogni anno vengono presentati al Forum alcuni dei lavori più significativi elaborati all'interno del gruppo, anche col contributo di autorevoli esperti esterni, su temi rilevanti per la business community e per il Sistema Paese.