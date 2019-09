Positivo il Mercato americano

Dow Jones

(Teleborsa) - Lieve aumento per la Borsa di New York, che mostra sulun rialzo dello 0,30%, continuando la scia rialzista evidenziata da tre guadagni consecutivi, innescata mercoledì scorso, mentre, al contrario, giornata senza infamia e senza lode per lo, che rimane a 2.979,86 punti. Sui livelli della vigilia il(-0,12%), come l'S&P 100 (0,0%).Risultato positivo nel paniere S&P 500 per i settori(+0,59%) e(+0,46%).Al top tra i(+1,18%),(+1,13%),(+1,05%) e(+0,94%).Le peggiori performance, invece, si registrano su, che ottiene -0,91%.Discesa modesta per, che cede un piccolo -0,53%.(+6,62%),(+3,01%),(+2,78%) e(+2,61%).I più forti ribassi, invece, si verificano su, che continua la seduta con -2,86%.Soffre, che evidenzia una perdita dell'1,97%.Preda dei venditori, con un decremento dell'1,62%.Si concentrano le vendite su, che soffre un calo dell'1,53%.