Codice Rosso per i reati contro la persona: Avv. Pasquinuzzi a TLB

(Teleborsa) -, con lo scopo di garantire la tutela del diritto alla vita per chi si trova in situazioni di pericolo., in particolare, comunicando senza ritardo e anche oralmente alle Procure, da parte di coloro che hanno raccolto la denuncia,La tempestività della audizione ha comeche meritano un immediato intervento dell’Autorità.Con questa legge. E’ stato altresì introdotto l’uso del braccialetto elettronico, come strumento per garantire il suddetto divieto di avvicinamento. Tuttavia tali misure, pur essendo un primo passo per tutelare soggetti vulnerabili, non sono sufficienti a contrastare questa grave emergenza.In più, la mancata previsione di stanziamenti di risorse che possano consentire agli Uffici giudiziari di far fronte appunto all’aumento, già verificatosi, di denunce, così come segnalato dalle Procure di città grandi come Milano, Roma e Napoli”.. Ne è la prova il caso della donna accoltellata a Milano, qualche giorno fa, dal momento che non è stato fornito un concreto aiuto per l’allontanamento dal marito, dopo l’ennesima aggressione da parte di quest’ultimo”.“Va ricordato, altresì, che coloro che entrano in contatto con persone spaventate, rassegnate a subire violenze, educate al silenzio e ai sensi di colpa, devono avere una preparazione altamente specializzata, proprio per la delicatezza delle domande da porre, non solo per far emergere elementi utili ad accertare i fatti denunciati, ma anche per comprendere la gravità della situazione.. Ciò, in tempi spesso stretti, poiché la degenerazione dei rapporti con la conseguente escalation della violenza, come abbiamo assistiti in numerosi casi, porta purtroppo all’obitorio”.. Come pure esistono strutture come le case rifugio in luoghi segreti per nascondere coloro che temono per la loro incolumità e per quella dei figli.che hanno intrapreso la scelta di riprendere in mano la prova vita”., ma non è risolutivo del problema, neppure in parte, viste le criticità e limiti della legge di recente entrata in vigore”.