Moody's, la guerra dei dazi costa 300 mila posti di lavoro negli USA

(Teleborsa) -Stando a quanto riporta Yahoo Finance,tra Pechino e Washington.Il dato, allarmante di per sé, inoltre non sarebbe in fase di arresto.senza alcun cambiamento all'orizzonte, secondo Mark Zandi, chief economist della società newyorkese di ricerche finanziarieL'analisi fatta da Moody's, in più, andrebbe a scontrarsi con quanto asserito dal Presidente Donald Trump, convinto da sempre che le conseguenze negative del conflitto si riversassero solamente sul fronte cinese.