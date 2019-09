Wall Street positiva. Si riduce tensione sui dazi

Dow Jones

(Teleborsa) - La borsa di Wall Street taglia il traguardo di metà seduta in territorio positivo dopo i passi avanti compiuti dalla Cina in tema di dazi. Pechino ha deciso di sospendere le tariffe su 16 prodotti importati dagli Stati Uniti in vista della ripresa delle trattative commerciali tra i due paesi in agenda ad ottobre.Tra gli indici statunitensi, ilmostra un rialzo dello 0,51%; sulla stessa linea, loprocede a piccoli passi, avanzando a 2.995,03 punti. Sale il(+0,82%), come l'S&P 100 (0,6%).(+0,92%),(+0,90%) e(+0,85%) in buona luce sul listino S&P 500. Il settore, con il suo -0,43%, si attesta come peggiore del mercato.del Dow Jones,(+3,29%),(+2,73%),(+1,51%) e(+1,32%).Le più forti vendite, invece, si manifestano su, che prosegue le contrattazioni a -1,78%.Scivola, con un netto svantaggio dell'1,17%. Si muove sotto la parità, evidenziando un decremento dell'1,02%.(+5,16%),(+4,87%),(+3,98%) e(+3,35%).I più forti ribassi, invece, si verificano su, che continua la seduta con -2,57%.In rosso, che evidenzia un deciso ribasso dell'1,94%.