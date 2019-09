Forex, euro cade sotto 1,10 dollari. Trump punta il dito contro BCE

(Teleborsa) -dopo che la BCE ha annunciato misure ben più generose di quanto atteso. La banca centrale ha infatti tagliato iled ha annunciato unal mese in aggiunta alle aste TLTRO ed una serie di altre misure.La reazione del mercato è stata pressoché immediata e, scontando una linea molto accomodante. Il cross eur/usd è caduto da 1,1062 asui minimi intraday.Un movimento che è stato commentato subito con, che punta il dito su unavolta ade renderlo più competitivo. Il Presidente in un tweet scrive: "Stanno cercando, e riuscendo, a deprezzare l'euro contro il dollaro MOLTO forte, danneggiando le esportazioni statunitensi.... E la Fed si siede, si siede e si siede. Vengono pagati per prendere in prestito denaro, mentre noi paghiamo gli interessi!"