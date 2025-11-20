Tokyo e Seul in rally dopo i conti di NVIDIA

(Teleborsa) - Scambi in forte rialzo per la Borsa di Tokyo
, con il Nikkei 225
, che sta mettendo a segno un guadagno del 2,83%, interrompendo la serie di quattro ribassi consecutivi, iniziata venerdì scorso, mentre, al contrario, cede alle vendite Shenzhen
, che retrocede dello 0,64%.
Effetto NVIDIA
sui listini asiatici che rimbalzano dopo il crollo della seduta precedente. L'azienda tecnologica americana batte le attese
nel terzo trimestre con un utile netto
pari a 1,3 dollari per azione diluita
(contro le stime di 1,25 dollari) e 31,91 miliardi di dollari (+65%), oltre a ricavi
per 57,01 miliardi di dollari
(contro attese per 55 miliardi di dollari).
Sembrano quindi placarsi i timori relativi ad una bolla dell'intelligenza artificiale
. Anche il Ceo di NVIDIA, Jensen Huang
, ha respinto tali preoccupazioni, sostenendo che la base clienti di Nvidia è ben più ampia dei soli hyperscaler.
Sotto la parità Hong Kong
, che mostra un calo dello 0,44%; ottima la prestazione di Seul
(+1,92%).
In frazionale progresso Mumbai
(+0,3%); sulla stessa tendenza, in denaro Sydney
(+1,29%).
Seduta trascurata per l'euro contro la valuta nipponica
, che mostra un timido +0,2%. Andamento piatto per l'euro nei confronti della divisa cinese
, che mostra una variazione percentuale pari a -0,13%. Giornata incolore per l'euro contro il dollaro hongkonghese
, che mostra una variazione percentuale negativa dello 0,26% rispetto alla seduta precedente.
Il rendimento dell'obbligazione decennale giapponese
scambia 1,82%, mentre il rendimento per il titolo di Stato decennale cinese
è pari 1,81%.