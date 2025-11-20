Milano 19-nov
42.651 0,00%
Nasdaq 19-nov
24.641 +0,56%
Dow Jones 19-nov
46.139 +0,10%
Londra 19-nov
9.507 0,00%
Francoforte 19-nov
23.163 0,00%

Tokyo e Seul in rally dopo i conti di NVIDIA

Commento, Finanza
Tokyo e Seul in rally dopo i conti di NVIDIA
(Teleborsa) - Scambi in forte rialzo per la Borsa di Tokyo, con il Nikkei 225, che sta mettendo a segno un guadagno del 2,83%, interrompendo la serie di quattro ribassi consecutivi, iniziata venerdì scorso, mentre, al contrario, cede alle vendite Shenzhen, che retrocede dello 0,64%.

Effetto NVIDIA sui listini asiatici che rimbalzano dopo il crollo della seduta precedente. L'azienda tecnologica americana batte le attese nel terzo trimestre con un utile netto pari a 1,3 dollari per azione diluita (contro le stime di 1,25 dollari) e 31,91 miliardi di dollari (+65%), oltre a ricavi per 57,01 miliardi di dollari (contro attese per 55 miliardi di dollari).

Sembrano quindi placarsi i timori relativi ad una bolla dell'intelligenza artificiale. Anche il Ceo di NVIDIA, Jensen Huang, ha respinto tali preoccupazioni, sostenendo che la base clienti di Nvidia è ben più ampia dei soli hyperscaler.

Sotto la parità Hong Kong, che mostra un calo dello 0,44%; ottima la prestazione di Seul (+1,92%).

In frazionale progresso Mumbai (+0,3%); sulla stessa tendenza, in denaro Sydney (+1,29%).

Seduta trascurata per l'euro contro la valuta nipponica, che mostra un timido +0,2%. Andamento piatto per l'euro nei confronti della divisa cinese, che mostra una variazione percentuale pari a -0,13%. Giornata incolore per l'euro contro il dollaro hongkonghese, che mostra una variazione percentuale negativa dello 0,26% rispetto alla seduta precedente.

Il rendimento dell'obbligazione decennale giapponese scambia 1,82%, mentre il rendimento per il titolo di Stato decennale cinese è pari 1,81%.
Condividi
```