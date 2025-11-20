Tokyo e Seul in rally dopo i conti di NVIDIA

Tokyo

(Teleborsa) - Scambi in forte rialzo per la Borsa di, con il, che sta mettendo a segno un guadagno del 2,83%, interrompendo la serie di quattro ribassi consecutivi, iniziata venerdì scorso, mentre, al contrario, cede alle vendite, che retrocede dello 0,64%.Effettosui listini asiatici che rimbalzano dopo il crollo della seduta precedente. L'azienda tecnologica americananel terzo trimestre con unpari a(contro le stime di 1,25 dollari) e 31,91 miliardi di dollari (+65%), oltre aper(contro attese per 55 miliardi di dollari).Sembrano quindi placarsi i timori relativi ad una bolla dell'. Anche il Ceo di NVIDIA,, ha respinto tali preoccupazioni, sostenendo che la base clienti di Nvidia è ben più ampia dei soli hyperscaler.Sotto la parità, che mostra un calo dello 0,44%; ottima la prestazione di(+1,92%).In frazionale progresso(+0,3%); sulla stessa tendenza, in denaro(+1,29%).Seduta trascurata per l', che mostra un timido +0,2%. Andamento piatto per l', che mostra una variazione percentuale pari a -0,13%. Giornata incolore per l', che mostra una variazione percentuale negativa dello 0,26% rispetto alla seduta precedente.Il rendimento dell'scambia 1,82%, mentre il rendimento per ilè pari 1,81%.