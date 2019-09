Moderati guadagni alla Borsa di New York

Dow Jones

(Teleborsa) - Partenza tonica per la borsa di Wall Street dopo la conferma di un nuovo bazooka lanciato da parte della BCE . Il sentiment degli investitori viene sostenuto anche dalla decisione del presidente americano Donald Trump di posticipare l'aumento dei dazi su 250 miliardi di dollari di beni importati dalla Cina.Sul fronte macroeconomico, i prezzi al consumo negli Stati Uniti sono cresciuti ad agosto. Il numero dei lavoratori che per la prima volta hanno fatto richiesta per ricevere sussidi di disoccupazione nella settimana conclusa il 7 settembre.Sulle prime rilevazioni, ilsale dello 0,26% a 27.208,01 punti; sulla stessa linea, piccolo scatto in avanti per lo, che arriva a 3.012,01 punti. Sale il(+0,74%), come l'S&P 100 (0,3%).(+0,70%),(+0,68%) e(+0,65%) in buona luce sul listino S&P 500. In fondo alla classifica, i maggiori ribassi si manifestano nei comparti(-2,12%) e(-0,49%).del Dow Jones,(+1,22%),(+1,20%),(+0,98%) e(+0,96%). I più forti ribassi, invece, si verificano su, che continua la seduta con -1,31%. Seduta negativa per, che mostra una perdita dell'1,02%.Tra idel Nasdaq 100,(+3,61%),(+3,27%),(+2,70%) e(+2,05%). Giù, invece, si verificano su, che continua la seduta con -1,60%. Sotto pressione, che accusa un calo dell'1,46%.