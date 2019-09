Pioggia di acquisti a Wall Street

Dow Jones

S&P-500

Nasdaq 100

sanitario

informatica

utilities

Boeing

Apple

Caterpillar

Intel

IBM

Visa

Ctrip.Com International Spon Each Rep

Illumina

Tesla Motors

Autodesk

Take Two Interactive Software

Verisign

Wynn Resorts

Costco Wholesale

(Teleborsa) - Seduta positiva per il listino USA, che porta a casa un guadagno dello 0,85% sul, continuando la scia rialzista evidenziata da sei guadagni consecutivi, innescata il 4 di questo mese; sulla stessa linea, lotermina la giornata in aumento dello 0,72%. Sale il(+0,93%), come l'S&P 100 (0,8%).Nell'S&P 500, buona la performance dei comparti(+1,01%),(+1,01%) e(+0,98%).del Dow Jones,(+3,63%),(+3,18%),(+2,13%) e(+1,87%).Le più forti vendite, invece, si sono abbattute su, che ha terminato le contrattazioni a -1,02%.Sostanzialmente debole, che registra una flessione dello 0,79%.(+5,71%),(+4,93%),(+4,91%) e(+4,47%).I più forti ribassi, invece, si sono verificati su, che ha archiviato la seduta a -4,50%.Crolla, con una flessione del 3,03%.Vendite a piene mani su, che soffre un decremento del 2,20%.Pessima performance per, che registra un ribasso del 2,12%.