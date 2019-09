FS Italiane, RFI prima in Italia a ottenere certificazione in Asset management

(Teleborsa) -, società del Gruppo FS Italiane che gestisce l’infrastruttura ferroviaria, ha ottenuto lai, in accordo allo standard internazionale ISO 55001., ottenuta nel campo della gestione degli asset materiali, attraverso, mentre in, RFI si collocadell’infrastruttura ferroviaria a vantare un simile riconoscimento, in considerazione della vasta estensione della rete ferroviaria gestita, oltre 16.700 km, circa 2.000 stazioni e 26.000 dipendenti.La certificazione, derivante dalla gestione integrata e ottimizzata degli asset, comporterà dei, ma anche dia lungo raggio edelle performance, miglioramento dellae dellaaziendale, possibilità di dimostrare le scelte come migliori in termini di costi/benefici all’interno di un sistema di finanziamenti regolamentato, nonché il miglioramento generale della soddisfazione del cliente.La certificazione ottenuta si inserisce all’interno di una strategia più ampia, in linea con il, che attraversomira a garantire ulteriormente una gestione efficiente della rete e a creare valore, sia all’interno della Società sia verso gli stakeholder.