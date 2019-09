Poco mossa Wall Street

Dow Jones

S&P-500

Nasdaq 100

materiali

beni di consumo secondari

informatica

energia

Visa

3M

Travelers Company

Procter & Gamble

Boeing

United Health

Caterpillar

Johnson & Johnson

Paypal Holdings

Take Two Interactive Software

Illumina

Wynn Resorts

Walgreens Boots Alliance

Ctrip.Com International Spon Each Rep

Incyte

Align Technology

(Teleborsa) - Nessuna variazione significativa in chiusura per il listino USA, con ilche si attesta sui valori della vigilia a 27.182,45 punti, mentre, al contrario, loavanza in maniera frazionale, arrivando a 3.009,57 punti. Poco sopra la parità il(+0,38%), come l'S&P 100 (0,3%).In buona evidenza nell'S&P 500 i comparti(+0,72%),(+0,52%) e(+0,50%). Il settore, con il suo -0,63%, si attesta come peggiore del mercato.del Dow Jones,(+1,74%),(+1,48%),(+1,39%) e(+1,27%).Le peggiori performance, invece, si sono registrate su, che ha chiuso a -1,92%.Sotto pressione, con un forte ribasso dell'1,70%.Soffre, che evidenzia una perdita dell'1,01%.Fiacca, che mostra un piccolo decremento dello 0,54%.(+2,96%),(+2,95%),(+2,71%) e(+2,41%).I più forti ribassi, invece, si sono verificati su, che ha archiviato la seduta a -4,31%.In apnea, che arretra del 3,57%.Tonfo di, che mostra una caduta del 3,07%.Lettera su, che registra un importante calo del 2,86%.